Верховный суд Коми начал рассмотрение апелляционной жалобы по делу генерала Александра Протопопова

Верховный суд Коми начал рассмотрение апелляционной жалобы по делу экс-главы УФСИНа по республике Александра Протопопова, передает корреспондент "Комиинформа".

Рассматриваются апелляционная жалоба на приговор Александру Протопопову, а также постановление, вынесенное в тот же день о возвращении материалов дела прокурору.

В начале заседания защитник А.Протопопова ходатайствовала о приобщении к материалам дела справки о том, что генерал содержит несовершеннолетнего ребёнка.

17 мая Сыктывкарский горсуд признал Александра Протопопова виновным в получении взятки за совершение незаконных действий, в крупном размере (п."в" ч.5 ст. 290 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии строгого режима и штрафа в размере 1,8 млн.рублей.

При этом звание генерала было сохранено, но определенные должности он не сможет занимать в течение пяти лет. Кроме того, по решению суда сумма взятки в размере 625 тысяч рублей будет конфискована, имущество генерала арестовано.

Александр Протопопов обжаловал приговор. Апелляция от адвоката осужденного поступила в суд 26 мая.

Свое представление в суд направляла и прокуратура Коми, посчитав наказание слишком мягким и не согласившись с сохранением за Протопоповым звания генерала. В жалобе на приговор гособвинение указывает, что Протопопов совершил коррупционное преступление, поэтому специальное звание генерала сохранено за ним быть не может.

Кроме того, надзорное ведомство просит изменить приговор, увеличив срок основного наказания до десяти лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Адвокаты Протопопова, в свою очередь, просят приговор отменить. А в отношении остальных фигурантов дела - прекратить уголовное преследование.

Напомним, дело о хищении железобетонных плит, напомним, вернули следствию на новое расследование. Адвокаты находят постановление о возвращении дела в надзорные органы незаконным.

Сам генерал сегодня настаивал на исследовании в суде заключения экспертов полиграфа. Исследование проводилось во время работы Протопопова в УФСИН. А также - аудиозапись разговора сотрудника ФСБ и некого свидетеля Тимакова, сделанную осенью 2015-го. Тема разговора, по словам Протопопова, напрямую связана со сбором доказательств по его делу, что существенно повлияло на инкриминируемые ему деяния и решение суда.

Гособвинитель настаивал на том, что их изучение нецелесообразно и не повлияет на ход дела.

В итоге судебная коллегия решила заключение полиграфа огласить. А аудиозапись разговора не была использована как доказательство по делу и поэтому исследоваться не будет.

Исследование на полиграфе показало, что каких-либо негативных пунктов, препятствующих нахождению Протопопова на службе, выявлено не было.