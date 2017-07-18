Агротуризм в Коми должен развиваться - Анатолий Князев

Заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев посмотрел, как реализуется проект начинающего фермера Екатерины Лебедевой в с. Пажга Сыктывдинского района. Фермер получила в этом году грант на развитие сельского туризма.

"На Западе сельский туризм активно развивается, а для Республики Коми – это пока новое направление и, на мой взгляд, перспективное. В регионе много интересных мест и красивых деревень, есть что показать и где отдохнуть. У городских жителей все чаще появляется интерес к сельскому образу жизни. Хорошо, когда родители стараются вывозить детей на природу, в деревни, объясняют, как производятся продукты, которые каждый день появляются на столе. Это позволит привить молодому поколению уважение к сельскому труду, а также станет настоящей пропагандой сельской жизни. Мы намерены больше поддерживать это направление, агротуризм должен в Коми развиваться. Люди начинают понимать, что, если потрудиться, на селе тоже можно жить с комфортом и в достойных условиях", - прокомментировал Анатолий Князев.

Мама четверых детей Екатерина Лебедева начинала деятельность с личного подсобного хозяйства. С появлением четвертого ребенка в городской квартире семья уже не помещалась, и решено было переехать в деревню. Своими силами построили дом, закупили птицу, коз и занялись сельским хозяйством. После того, как к ним зачастили в гости друзья и знакомые, появилась идея заняться агротуризмом. Семья зарегистрировала фермерское хозяйство и подала заявку на грант для начинающих фермеров.

В этом году Екатерина Лебедева получила грант 500 тысяч рублей. Из республиканского бюджета выделено 313,5 тысяч рублей, из федерального – 186,5 тысяч рублей. Средства направлены на строительство и обустройство животноводческого помещения для содержания коз, кроликов и птицы. Будет создано два новых рабочих места, увеличится производство фермерских продуктов и продолжится развитие агротуризма. В планах хозяйства построить небольшой ресторан под открытым небом по скандинавской технологии.

Уже сейчас в хозяйстве можно приобрести молочную продукцию из козьего молока, мед, арендовать гостевой дом и баню, посетить с детьми "контактный" зоопарк. Здесь содержится 14 коз, 350 птиц, 12 кроликов, есть 9 пчелосемей. Хозяйство располагает земельным участком в 10 га, участком для ведения личного подсобного хозяйства, помещения для животных, трактор Беларусь с оборудованием для сенокоса, 2 инкубатора, оборудование для пчеловодства, 4 теплицы. Основную часть кормов заготавливают самостоятельно.