В Усть-Куломском районе возьмут на баланс бесхозную дорогу

Усть-Куломский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора района к администрации сельского поселения "Усть-Кулом" о возложении обязанности включить в реестр муниципального имущества сведения об автодороге "Обход села Усть-Кулом" протяженностью 3500 метров.

Эта автодорога длительное время оставалась бесхозяйной. Администрация сельского поселения "Усть-Кулом", на территории которого расположена дорога, не спешила принимать ее в муниципальную собственность. Между тем без оформления права собственности невозможно надлежащим образом осуществлять ее обслуживание, в частности, проводить ремонтные работы, требующие материальных затрат.

В то же время дорога активно используется автомобилистами в качестве объездной. В январе этого года на бесхозной автодороге произошло ДТП – столкнулись два автомобиля. Сопутствующим условием совершения ДТП явилось наличие на проезжей части зимней скользкости и колейности. При надлежащем содержании дороги этого ДТП можно было бы избежать.

Суд, рассмотрев исковое заявление прокурора района, обязал администрацию сельского поселения "Усть-Кулом" в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу включить в реестр муниципального имущества поселения сведения об автодороге "обход села Усть-Кулом".

Согласно установленному приказом Минэкономразвития России порядку до включения автодороги в реестр муниципального имущества администрация поселения обязана провести ее оценку, определить износ, поставить дорогу на кадастровый учет и оформить на нее право собственности.

После завершения всех этих процедур администрация поселения будет обязана содержать автодорогу в соответствии с установленными требованиями, в том числе проводить ее ремонт и обслуживание.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.