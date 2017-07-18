С квартир без счетчиков будут взимать плату за воду, даже если собственники в них не проживают

Управляющие компании при соблюдении определенной правовой процедуры имеют право требовать оплату не только за жилье, но и за коммунальные ресурсы с собственников квартир, не оснащенных индивидуальными приборами учета, даже если владельцы там не проживают.

Руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" в Коми Дарья Шучалина пояснила "Комиинформу", что если собственники не живут в своих квартирах, это не повод не оплачивать ЖКУ (статья 155 Жилищного кодекса РФ). Владельцы жилья без прописки в нем, не использующие индивидуальные приборы учета, обязаны производить оплату за жилое помещение и коммунальные услуги, исходя из количества собственников в квартире. Такое обязательство наступает с возникновением права собственности на недвижимость.

"Многие управляющие организации производят начисление платы не только за тепло, но и за горячее и холодное водоснабжение, а также за водоотведение в квартирах без счетчиков исходя из количества собственников жилья по нормативам потребления воды. Важно помнить, что в статье 157 Жилищного кодекса обозначено: размер платы рассчитывается исходя из объема потребляемой воды, что определяется по показаниям приборов учета, а при их отсутствии – из норматива потребления этого коммунального ресурса", - отметила общественница.

По ее словам, расчет платы за воду осуществляется исходя из количества граждан, проживающих в жилом помещении и потребляющих ее. Сама по себе регистрация (прописка) в квартире значения не имеет, так как важен факт проживания человека или нескольких граждан, что свидетельствует о потреблении ими воды или иных коммунальных благ.

Вместе с тем, начисление платы за горячее, холодное водоснабжение и водоотведение не может осуществляться по количеству собственников, поскольку право собственности на помещение само по себе не приводит к потреблению коммунального ресурса, подлежащему оплате. Начисление платы на коммунальные ресурсы возможно лишь при надлежащем оформлении факта проживания собственника или иных лиц в квартире. Этим обычно занимаются сами управляющие компании, больше всех заинтересованные во взимании платы за коммунальные ресурсы в квартирах обслуживаемого жилфонда.

Однако факт проживания следует зафиксировать грамотно. Правовые последствия ненадлежащего оформления документов, фиксирующих факт проживания граждан без регистрации, регламентированы статьей 1102 Гражданского кодекса РФ.

"Эта статья кодекса гласит, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. То есть сумма необоснованно начисленной платы за коммунальные ресурсы подлежит взысканию с управляющей компании – если она не доказала надлежащим образом факт проживания человека или нескольких граждан в квартире", - добавила Дарья Шучалина.