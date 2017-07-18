Судьбу "Орбиты" решит Арбитражный суд и семейный совет Артеевых.

Окончательную точку в споре между администрацией Сыктывкара и ООО "Ассорти+" поставят на судебном заседании 14 августа во Втором арбитражном апелляционном суде.

Напомним, компания "Ассорти-Плюс" не согласилась с решением Арбитражного суда Республики Коми о запрете строительных работ на спорном участке на улице Петрозаводской в микрорайоне "Орбита" в Сыктывкаре и подала апелляцию.

Еще в апреле мэрия направляла компании предложение о расторжении договора аренды по соглашению сторон, но получила отрицательный ответ. В июне администрация подала исковое заявление в Арбитражный суд Республики Коми о расторжении договора аренды и передаче земельного участка муниципалитету. Суд иск удовлетворил, однако арендатор обжаловал решение суда, подав апелляцию во Второй арбитражный апелляционный суд.

Пока же "Ассорти+" продолжает арендовать участок, срок действия договора аренды установлен до 2020 года.

Параллельно активные жители Орбиты добиваются перевода участка из территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж1) в зону тематических парков (Р5). Это позволит исключить возможность строительства на этом участке многоквартирного дома. По предположению самих сыктывкарцев, именно возведение жилого дома и является истинной целью противостояния со стороны "Ассорти-Плюс". В то время как утверждает компания, она планирует построить только автостоянку и обустроить рядом детскую площадку. При этом арендатор выступает против присвоения участку статуса зоны Р5.

В настоящее время в администрации Сыктывкара продолжаются публичные слушания по проекту решения Совета Сыктывкара об изменении статуса спорного земельного участка в Орбите. Как рассказали в администрации, предложения и замечания по теме публичных слушаний будут приниматься до 17 августа.

Активисты движения "Орбита против строительства" поясняют в своей группе "ВКонтакте", что в зоне Р5 можно строить тематические парки и скверы вместе с автопарковками, но нельзя построить многоэтажный дом. "Детская площадка рядом с автостоянкой при зоне Ж1 в любой момент у будущего собственника может превратиться в многоэтажный жилой дом без разрешения жителей и администрации. И детская площадка не будет иметь статуса общественной, так как территория будет в собственности частной компании", – опасаются жители Орбиты.

Напомним, ситуация с местечком в Орбите, которое традиционно являлось у жителей микрорайона местом отдыха, началась в марте этого года, когда арендатор участка компания "Ассорти+" начала в этом месте строительство парковки.

Жители Орбиты высказали опасения, что автостоянка лишь повод, чтобы перевести землю под ней в собственность и начать строительство жилого многоэтажного дома. Сыктывкарцы активно выступают за обустройство на этом месте сквера. В мае администрация города поддержала жителей Орбиты, но пообещала, что работы по благоустройству на этой территории начнутся не ранее 2018 года.

Отметим, бизнес "Ассорти+" принадлежит известным в городе предпринимателям Забровским. При этом, по данным "Комиинформа", племянница Бэллы Забровской является супругой депутата Сергея Артеева, избранного по Магистральному одномандатному избирательному округу № 3, к которому относится микрорайон "Орбита". Возможно, именно конфликт интересов мешает народному избраннику подключиться к решению данной проблемы во вверенном ему избирательном округе.

По некоторым данным, активисты "Орбиты" проводят консультации с юристами по организации кампании отзыва депутата-единоросса из-за его пассивной позиции.