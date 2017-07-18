В большинстве районов Коми объявлено штормовое предупреждение

18 июля 2017 года, 10:55 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сегодня в ближайшие три часа с сохранением до 21.00 на территории Республики Коми за исключением Печорского, Интинского и Воркутинского районов ожидаются грозы, местами ливни и град, с усилением юго-восточного ветра порывами 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:

Воздержаться от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или в ином помещении.

Закрыть окна в домах и квартирах.

Рекомендуем не выходить из дома, находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон.

Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередач, антенн.

Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в заглубленные помещения. Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "010" или "101";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

Комиинформ
  Ключевые слова: штормовое предупреждение
  Рубрика: Экология
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