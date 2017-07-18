По требованию прокуратуры Усинска управляющая компания произвела перерасчет жителям многоквартирного дома

18 июля 2017 года, 10:30 | Усинск

Прокуратура Усинска провела проверку соблюдения законодательства при выставлении счетов по оплате за содержание жилого помещения нанимателям и собственникам жилых помещений многоквартирного дома № 4/1 по ул. 60 лет Октября. Проверка проведена по обращению жильцов дома.

В ходе проверки установлено, что 19 июня 2015 г. решением общего собрания собственников помещений указанного дома выбрана управляющая организация ООО "Жилкомхоз", а также утвержден размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в размере 32 рублей за 1 квадратный метр. В установленном законом порядке в 2016 и 2017 гг. установленный размер платы не изменялся.

Однако руководство ООО "Жилкомхоз" с ноября 2015 по январь 2017 года ряду собственников и нанимателей помещений в доме вопреки решению общего собрания и требованиям закона выставляло счета за содержание и текущий ремонт из расчета 39,46 рублей за 1 квадратный метр.

Незаконные действия ООО "Жилкомхоз" повлекли за собой нарушение права собственников и нанимателей дома, так как они понесли необоснованно высокие затраты за указанную жилищную услугу по сравнению с иными собственниками.

По результатам проверки прокуратура Усинска в адрес ООО "Жилкомхоз" внесла представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Собственникам и нанимателям, чьи права были нарушены, произведен перерасчет платы за содержание и текущий ремонт собственникам жилых помещений исходя из размера 32 рублей за квадратный метр.

Комиинформ
  Ключевые слова: прокуратура, ЖКХ
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

19:10 17.07.2017
Общественные палаты регионов смогут подвергать экспертизе учреждения по оказанию услуг населению
17:03 17.07.2017
Директор воркутинской "Цементной северной компании" задолжал работникам 10,5 миллионов рублей
14:41 17.07.2017
Переселенцы из ветхого жилья до сентября должны получить ключи от новых квартир - глава Коми


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

Монди СЛПК выпустило в реки Коми полмиллиона мальков ценных пород рыб
Швейцарских студентов удивили объемы производства Монди СЛПК



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июля

В этот день в 1770 год русская армия под командованием Петра Александровича Румянцева одержала победу над турецкой армией при Ларге.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus