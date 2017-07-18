По требованию прокуратуры Усинска управляющая компания произвела перерасчет жителям многоквартирного дома

Прокуратура Усинска провела проверку соблюдения законодательства при выставлении счетов по оплате за содержание жилого помещения нанимателям и собственникам жилых помещений многоквартирного дома № 4/1 по ул. 60 лет Октября. Проверка проведена по обращению жильцов дома.

В ходе проверки установлено, что 19 июня 2015 г. решением общего собрания собственников помещений указанного дома выбрана управляющая организация ООО "Жилкомхоз", а также утвержден размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в размере 32 рублей за 1 квадратный метр. В установленном законом порядке в 2016 и 2017 гг. установленный размер платы не изменялся.

Однако руководство ООО "Жилкомхоз" с ноября 2015 по январь 2017 года ряду собственников и нанимателей помещений в доме вопреки решению общего собрания и требованиям закона выставляло счета за содержание и текущий ремонт из расчета 39,46 рублей за 1 квадратный метр.

Незаконные действия ООО "Жилкомхоз" повлекли за собой нарушение права собственников и нанимателей дома, так как они понесли необоснованно высокие затраты за указанную жилищную услугу по сравнению с иными собственниками.

По результатам проверки прокуратура Усинска в адрес ООО "Жилкомхоз" внесла представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Собственникам и нанимателям, чьи права были нарушены, произведен перерасчет платы за содержание и текущий ремонт собственникам жилых помещений исходя из размера 32 рублей за квадратный метр.