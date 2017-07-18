Сотня удорчан готовится к переезду из аварийного жилья в новое

В Удорском района сто жильцов аварийного жилья скоро переселятся в новое.



Вчера в Усогорске состоялась комиссионная приемка в эксплуатацию нового дома № 27 по ул. Советская, построенного по программе переселения из ветхого аварийного жилья. После тщательного осмотра подписан акт приемки 78-квартирного дома.

"Предусмотренные проектом работы все выполнены, осталось обустроить детскую площадку и автомобильную стоянку. Каждая квартира имеет средства пожаротушения, сигнализацию, свой индивидуальный счетчик, можно регулировать себе температуру. В каждом подъезде есть пожарный щит. Дом телефонизирован, имеет общую телевизионную антенну. Около ста человек планируется переселить из Кослана, Ыджыд-Яга и Солнечного, 20 квартир для детей-сирот, остальные квартиры – для свободной продажи. Дом получился очень качественный, теплый" - подчеркнул руководитель администрации Николай Жилин.

Совсем скоро удорчане будут праздновать новоселье, сообщает пресс-служба муниципалитета.