В Усть-Цильме появится филиал Центра русского фольклора

Самобытная культура Усть-Цилемского района выходит на федеральный уровень. Там будет создан филиал Центра русского фольклора. Соответствующее решение было принято в ходе рабочей поездки статс-секретаря-заместителя министра культуры Российской Федерации Александра Журавского в Усть-Цильму.

Создание такого центра было инициировано во время круглого стола "Судьба Усть-Цилемской горки: проблемы выживания", который состоялся в Институте наследия им. Д.С. Лихачева в 2016 году. Сейчас федеральные власти эту идею поддержали.

"Центр задумывался нами в прошлом году как один из инструментов поддержки уникальной "Усть-Цилемской горки". И когда сейчас московские гости увидели праздник своими глазами, посетили родовые дома, музей А.В. Журавского, погрузились в эту удивительную культуру, сомнений в необходимости филиала Центра русского фольклора в Республике Коми не осталось", - рассказала министр национальной политики Республики Коми Елена Ермолина.

Основными задачами нового учреждения станут изучение и развитие фольклора и традиций, обучение. Курировать работу центра будет республиканское министерство культуры, туризма и архивного дела.

*** Государственный центр русского фольклора ФГБУК "РОСКУЛЬТПРОЕКТ", созданный в 1990 году по инициативе Министерства культуры и Академии наук, – организация, в которой работа по изучению, сохранению и актуализации национального культурного наследия ведется на серьезной научной основе. С Центром сотрудничают десятки ведущих ученых России – филологов, этнологов, этнолингвистов, этномузыкологов, искусствоведов, специалистов по православной богослужебной музыке. Кроме того, это единственная организация, объединяющая теоретиков народной культуры и практиков, овладевающих основами народного пения, танца, декоративно-прикладного искусства. Все эти люди объединены высокой идеей сохранения национального культурного наследия.