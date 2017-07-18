Гроза оставила сыктывкарский Доручасток без электричества

18 июля 2017 года, 9:40 |

Грозовые перенапряжения оставили сыктывкарский Доручасток без электроснабжения.

Как пояснили "Комиинформу" в филиале "Комиэнерго", в 21.00 произошло отключение подстанции "Орбита". В результате грозовых перенапряжений была повреждена кабельная линия и изолятор подстанции.

Большая часть потребителей была запитана в 01.50. Окончательно ликвидировать технологическое нарушение удалось лишь в 03.30.

Как отметили в энергокомпании, сложность ликвидации технологического нарушения была вызвана тем, что бригадам пришлось устранять последствия двух повреждений - и кабельной линии, и изолятора.

Ольга Белова
  Рубрика: Происшествия
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