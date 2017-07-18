Под Печорой мотоциклист без прав опрокинулся на железнодорожном переезде

Сегодня ночью под Печорой в ДТП попал водитель двухколесного транспорта. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона. Инцидент произошел в 00:45.

Мужчина 1984-го года рождения двигался по улице Пристанционной. На регулируемом железнодорожном переезде он не справился с управлением, в результате чего его мотоцикл опрокинулся на проезжей части.

Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами и ушибами.

В момент аварии был без мотошлема. Также известно, что мотоциклист управлял транспортом без водительских прав и никогда их не получал.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.