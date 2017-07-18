Под Печорой мотоциклист без прав опрокинулся на железнодорожном переезде
18 июля 2017 года, 11:25 | Печора
Сегодня ночью под Печорой в ДТП попал водитель двухколесного транспорта. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона. Инцидент произошел в 00:45.
Мужчина 1984-го года рождения двигался по улице Пристанционной. На регулируемом железнодорожном переезде он не справился с управлением, в результате чего его мотоцикл опрокинулся на проезжей части.
Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами и ушибами.
В момент аварии был без мотошлема. Также известно, что мотоциклист управлял транспортом без водительских прав и никогда их не получал.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Ярослава Пархачёва
Ключевые слова: транспорт, мотоциклист, коми, ДТП, дороги
Рубрика: Происшествия
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