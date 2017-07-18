На автодороге Вогваздино - Яренск в аварии пострадал семилетний ребенок

18 июля 2017 года, 9:49 | Усть-Вымский
Фото ГИБДД

Вчера на трассе в Усть-Вымском районе в дорожной аварии пострадал семилетний ребенок. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции Коми.

В 14:30 женщина-водитель "ВАЗ 21102", выезжая на автодорогу Вогваздино – Яренск, на ее девятом километре не убедилась в безопасности и врезалась в "Хонду", которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал пассажир "десятки". Ребенок находился на переднем сиденье без детского удерживающего устройства, что запрещено законом.

Пострадавшего госпитализировали с автотравмой, черепно-мозговой травмой и ушибами.

Водитель "десятки" за рулем с 1999-го года.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги, дети
  Рубрика: Происшествия
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