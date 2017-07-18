В Коми в отношении капитана судна возбуждено уголовное дело

18 июля 2017 года, 10:01 | Княжпогостский
Фото Ирины Кнутас

В Коми в отношении капитана судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Установлено, что капитан, управляя судном, в нарушение требований пожарной безопасности, не обеспечив пассажиров спасательными жилетами, не проведя вводный и первичный противопожарные инструктажи, а также инструктажи по правилам поведения на судне, обеспечения их безопасности при посадке, высадке и на период пребывания на судне, в отсутствии лицензии на данный вид деятельности, на возмездной основе перевез через реку Вымь около с.Туръя Княжпогостского района пять автомобилей с пассажирами, среди которых двое несовершеннолетних, тем самым, оказал услугу, не отвечающую требованиям безопасности при перевозке пассажиров внутренним водным транспортном.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Сыктывкарский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Комиинформ
  Ключевые слова: вода, безопасность
  Рубрика: Происшествия
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