Сыктывкарцу Марку Юдину очень нужна помощь благотворителей на продолжение лечения в Санкт-Петербурге. Напомним, у мальчика рак четвертой стадии. Диагноз поставили в июле 2015-го года. С этого времени ребенок борется за выздоровление.

Лечением занимаются специалисты федерального центра детской онкологии имени Р.М.Горбачевой Санкт-Петербурга.

Как сообщает Детский некоммерческий благотворительный фонд "Сила добра", сейчас Марк и его семья на несколько дней вернулись в Сыктывкар после длительного лечения, обследований и операции в Морозовской больнице.

Возвращение в Сыктывкар обусловлено необходимостью оформления новых документов на квоту для продолжения лечения в НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой Санкт-Петербурга, которое продолжалось с апреля.

В начале июля мальчику сделали операцию в Москве. Предстоит продолжение длительного лечения в Санкт-Петербурге, большая часть его проходит амбулаторно.

Семье очень нужны средства благотворителей для оплаты жилья в северной столице, приобретения препаратов и средств ухода. Финансовые возможности сыктывкарской семьи, к сожалению, иссякли.

Тех, у кого есть возможность и желание помочь Марку Юдину через фонд "Сила добра", нужно указать в назначении платежа: благотворительный взнос для Марка Юдина (реквизиты по ссылке).

Карта мамы марка: 5336 6900 1825 4682 (Получатель - Яна Сергеевна П.) Номер счета в : 40817810628000454844

Номер телефона мамы: 8 904 27 29 199

Официальная группа помощи Марку Юдину "В Контакте"

.