На перекрестке Октябрьский проспект - Оплеснина в Сыктывкаре "семерка" сбила мотоциклиста

17 июля 2017 года, 21:28 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

В конце рабочего дня на перекрестке Октябрьского проспекта и Оплеснина в столице Коми в дорожном инциденте пострадал мотоциклист.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции Сыктывкара, ДТП произошло около 18-ти часов 17 июля. Сыктывкарец двигался на личном автомобиле "ВАЗ - 2107" со стороны улицы Катаева к Оплеснина.

Выполняя маневр поворота влево, он не уступил дорогу мотоциклу, водитель которого ехал по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Орджоникидзе к Оплеснина. В результате этого произошло столкновение.

Пострадал водитель двухколесного транспорта. Мужчину госпитализировали с переломом предплечья, медики ставят под вопросом перелом голени.

О водителе "семерки" известно, что в течение года он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, мотоциклист, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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