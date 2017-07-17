На перекрестке Октябрьский проспект - Оплеснина в Сыктывкаре "семерка" сбила мотоциклиста

В конце рабочего дня на перекрестке Октябрьского проспекта и Оплеснина в столице Коми в дорожном инциденте пострадал мотоциклист.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции Сыктывкара, ДТП произошло около 18-ти часов 17 июля. Сыктывкарец двигался на личном автомобиле "ВАЗ - 2107" со стороны улицы Катаева к Оплеснина.

Выполняя маневр поворота влево, он не уступил дорогу мотоциклу, водитель которого ехал по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Орджоникидзе к Оплеснина. В результате этого произошло столкновение.

Пострадал водитель двухколесного транспорта. Мужчину госпитализировали с переломом предплечья, медики ставят под вопросом перелом голени.

О водителе "семерки" известно, что в течение года он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.