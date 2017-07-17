ФАС дала операторам две недели на отмену внутрироссийского роуминга

Федеральная антимонопольная служба дала операторам две недели на отмену роуминга внутри России. ФАС посчитала необоснованной разницу цен на роуминг у абонентов "дорогих" и "дешевых" тарифов. В случае невыполнения предписания "большой четверке" операторов грозит штраф, а также взыскание необоснованно полученного дохода, сообщает РИА Новости.

Операторы должны за десять дней уведомить абонентов об изменениях. Также ФАС вынесла предупреждения компаниям "Вымпелком", "МТС", "Мегафон" и "Т2 Мобайл".

В действиях операторов ФАС нашла признаки нарушения закона о защите конкуренции. Компании устанавливали и поддерживали разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и в поездках по России. При этом чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для него разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и в поездках.

После анализа ценовых предложений и условий технической организации оказания услуг связи ФАС установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы. Четверка мобильных операторов должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.

О каком роуминге идет речь

Сейчас в России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Как пояснила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, предупреждение ФАС касается внутрисетевого роуминга. "По национальному примем решение (о выдаче предупреждения — ред.) до конца этой недели", — добавила она.

Если цены не изменят

Если операторы не исполнят предупреждение ведомства, против них может быть возбуждено антимонопольное дело. На его рассмотрение отведено три месяца, и возможно продление на шесть.

"Если ФАС возбуждает дело и комиссия принимает решение о факте нарушения антимонопольного законодательства, наступает административная ответственность. Но вы знаете, у антимонопольного органа есть еще такой инструмент, как перечисление в федеральный бюджет необоснованно полученного дохода. Мы вправе применить эту меру", — сообщила журналистам Заева.

При этом она отметила, что предупреждение регулятора предусматривает последующую отмену внутрисетевого роуминга в России. "Если предупреждение будет выполнено, или предписание антимонопольного органа, то роуминг будет полностью отменен", — пояснила представитель ФАС.







