Школьники Пажги попробовали себя в роли дизайнеров

18 июля 2017 года, 8:03 | Сыктывдинский
Фото РССМ

Воспитанники летней детской площадки села Пажга обучаются искусству ландшафтного дизайна. Уроки в рамках проекта "Равные возможности - детям" проводит член Совета Коми регионального отделения Российского союза сельской молодежи, преподаватель Коми республиканского агропромышленного техникума Ольга Шилова.

Участники кружка, ребята от 7 до 12 лет, с большим энтузиазмом отнеслись к предложению попробовать себя в роли ландшафтных дизайнеров и воплотили на бумаге "клумбы своей мечты".

"Кружок "Юный дизайнер" призван научить ребят основам ландшафтного дизайна, разработке собственных проектов благоустройства территории, - рассказывает О.Шилова. - Наш кружок - это первая ступень к проекту "Агрошкола", в рамках которого планируется обучить школьников младшего и среднего звена основам специальностей агропромышленного комплекса".

Пока прошло пилотное занятие. В новом учебном году будет разработана специальная программа.

Основная идея проекта ОНФ "Равные возможности – детям" – предоставить каждому ребенку возможность посещать кружок или секцию на некоммерческой основе, в соответствии со своими интересами и предпочтениями.

Главная кружка "Юный дизайнер" - популяризация агропромышленного комплекса начиная с младшего возраста. В новом учебном году планируется проведение экскурсий и занятий непосредственно в Коми республиканском агропромышленном техникуме.

Илья Баканов
  Ключевые слова: село, образование, дизайн, дети
  Рубрика: Общество
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