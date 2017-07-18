Школьники Пажги попробовали себя в роли дизайнеров

Воспитанники летней детской площадки села Пажга обучаются искусству ландшафтного дизайна. Уроки в рамках проекта "Равные возможности - детям" проводит член Совета Коми регионального отделения Российского союза сельской молодежи, преподаватель Коми республиканского агропромышленного техникума Ольга Шилова.

Участники кружка, ребята от 7 до 12 лет, с большим энтузиазмом отнеслись к предложению попробовать себя в роли ландшафтных дизайнеров и воплотили на бумаге "клумбы своей мечты".

"Кружок "Юный дизайнер" призван научить ребят основам ландшафтного дизайна, разработке собственных проектов благоустройства территории, - рассказывает О.Шилова. - Наш кружок - это первая ступень к проекту "Агрошкола", в рамках которого планируется обучить школьников младшего и среднего звена основам специальностей агропромышленного комплекса".

Пока прошло пилотное занятие. В новом учебном году будет разработана специальная программа.

Основная идея проекта ОНФ "Равные возможности – детям" – предоставить каждому ребенку возможность посещать кружок или секцию на некоммерческой основе, в соответствии со своими интересами и предпочтениями.

Главная кружка "Юный дизайнер" - популяризация агропромышленного комплекса начиная с младшего возраста. В новом учебном году планируется проведение экскурсий и занятий непосредственно в Коми республиканском агропромышленном техникуме.