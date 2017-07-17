Члены ОНК проверили колонии Ухты

17 июля 2017 года, 19:40 | Ухта

Общественная наблюдательная комиссия при Общественной палате Коми побывала в колониях Ухты с осмотром условий содержания осуждённых.

Как сообщила "Комиинформу" член ОНК и член ОП Коми Елена Щербина, представители комиссии осмотрели ИК-8 (колония строгого режима) и ИК-29 (колония общего режима).

"Мы ездили вместе с начальником главного управления ФСИН полковником Игорем Ванеевым. Переговорили с осуждёнными, направлявшими жалобы. Убедились в том, что условия содержания данных лиц со стороны администраций исправительных учреждений не нарушаются, а спецусловия в отношении отдельных осуждённых обусловлены нарушениями ими режима нахождения в колониях", - отметила собеседница агентства.

По её словам, общая проблема, актуальная для многих учреждений системы ФСИН в республике, - старые здания с высокой степенью износа.
"Нас удовлетворил настрой руководства управления обеспечить ремонты в тех ИК, где таковые позволят улучшить условия пребывания контингента, либо - строить новые корпуса там, где ремонты уже нецелесообразны", - пояснила член ОНК.

Она также отметила, что в числе обоснованных жалоб осуждённых и их родственников, которые поступают в комиссию - высокие цены на товары в магазинах при ИК.

"Это, действительно, проблема. В отличие от супермаркетов обычных торговых сетей в магазинах при колониях продают ряд продуктов по стоимости в два раза выше рыночной", - высказалась общественница.

Она добавила, что ситуацию по этому вопросу члены ОНК обсудят в ближайшие дни с руководством управления в формате отдельного совещания.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: уфсин
  Рубрика: Общество
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