Общественные палаты регионов смогут подвергать экспертизе учреждения по оказанию услуг населению
Общественные палаты регионов могут быть наделены полномочиями по формированию общественных советов для проведения независимой оценки качества деятельности учреждений, оказывающих населению услуги образования, соцзащиты и прочие.
Соотвествующий законопроект на федеральном уровне разработало Минтрудсоцзащиты РФ. Документ в настоящее время направлен в регионы для сбора предложений и замечаний от общественности.
Помимо наделения региональных ОП полномочиями по формированию общественных советов для проведения независимой оценки качества (НОК) в работе государственных и негосударственных (в рамках госзаказа) учреждений по оказанию услуг населению в области образования, соцзащиты и пр. законопроектом предусмотрено использование результатов экспертизы как дополнительного критерия оценки эффективности работы руководителей самих учреждений, подлежащих НОК, а также профильных министров и глав регионов.
Кроме того, законопроект обязывает губернаторов выступать с ежегодным публичным отчётом перед законодательным органом власти своего региона (в Коми речь идет о Госсовете) с официальным отчетом о результатах НОК.
Процедура проведения экспертизы и подведения ее результатов законопроектом предусмотрена в унифицированном для всех территорий страны формате.
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