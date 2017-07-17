Общественные палаты регионов смогут подвергать экспертизе учреждения по оказанию услуг населению

17 июля 2017 года, 19:06 |
фото из архива ИА "Комиинформ"

Общественные палаты регионов могут быть наделены полномочиями по формированию общественных советов для проведения независимой оценки качества деятельности учреждений, оказывающих населению услуги образования, соцзащиты и прочие.

Соотвествующий законопроект на федеральном уровне разработало Минтрудсоцзащиты РФ. Документ в настоящее время направлен в регионы для сбора предложений и замечаний от общественности.

Помимо наделения региональных ОП полномочиями по формированию общественных советов для проведения независимой оценки качества (НОК) в работе государственных и негосударственных (в рамках госзаказа) учреждений по оказанию услуг населению в области образования, соцзащиты и пр. законопроектом предусмотрено использование результатов экспертизы как дополнительного критерия оценки эффективности работы руководителей самих учреждений, подлежащих НОК, а также профильных министров и глав регионов.

Кроме того, законопроект обязывает губернаторов выступать с ежегодным публичным отчётом перед законодательным органом власти своего региона (в Коми речь идет о Госсовете) с официальным отчетом о результатах НОК.

Процедура проведения экспертизы и подведения ее результатов законопроектом предусмотрена в унифицированном для всех территорий страны формате.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: Общественная палата
  Рубрика: Общество
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