Глава Коми и мэр Сыктывкара выразили соболезнования в связи со смертью Ивана Конюхова

Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи со смертью Почётного ветерана Республики Коми, участника Великой Отечественной войны Ивана Конюхова - последнего из живых ветеранов ВОВ, воевавших в составе 28 Невельской Краснознаменной дивизии.

Напомним, как сегодня сообщал "Комиинформ", ветеран Великой Отечественной войны Иван Конюхов скончался сегодня в Сыктывкаре на 97 году жизни.

"Республика Коми понесла невосполнимую утрату - на 97-ом году ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, Почётный ветеран Республики Коми Иван Петрович Конюхов.

На войну наш земляк ушёл добровольцем в 1941-ом, служил в 28-ой Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии, более трети её состава были выходцы из Республики Коми. За боевые заслуги Иван Петрович Конюхов был удостоен ордена Славы III степени, медалей "За боевые заслуги", "За отвагу" и других наград.

После войны Иван Петрович стал бессменным председателем совета ветеранов 28-ой Невельской дивизии и её летописцем. Издал книги "Бой ведёт Невельская" и "По зову Родины". Иван Петрович очень много встречался со школьниками, студентами, был организатором комнат боевой Славы.

Светлая память об Иване Петровиче Конюхове навсегда сохранится в наших сердцах. Разделяю с родными и близкими Ивана Петровича боль и горечь невосполнимой утраты", - говорится в соболезновании.

Соболезнования в связи со смертью Ивана Конюхова выразил и мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

"От имени администрации Сыктывкара и от себя лично выражаю слова глубокого соболезнования родным и близким Ивана Петровича. Он навсегда запомнится нам как человек неуёмной энергии и доброты. Будучи в авангарде ветеранского движения Сыктывкара, он многие годы неустанно трудился над сохранением памяти о войне", – сказал Валерий Козлов.

Мэр Сыктывкара особо отметил работу Иван Конюхова по увековечиванию памяти о 28 Невельской Краснознаменной дивизии.

"Иван Петрович написал восемь книг о своей дивизии, перед смертью успел закончить ещё одну книгу. Также он передал в республиканский архив порядка трёхсот фронтовых писем. По его настоянию именем дивизии названа одна из улиц Сыктывкара. Кроме этого, флаг 28 Невельской Краснознаменной дивизии сегодня выносится во время многих значимых республиканских праздников и мероприятий. В этом – заслуга Ивана Петровича. Очень грустно осознавать, что от нас уходят наши дорогие ветераны", - сказал Валерий Козлов.