Подопечные Сыктывкарского психоневрологического интерната сплавились по Сысоле. Водный турпоход посвятили Году экологии в России.

Для сплава по Сысоле собрались 20 получателей соцуслуг учреждения и три инструктора. Перед походом была проведена необходимая работа по обеспечению безопасности участников сплава. Команда на двух катамаранах дружно отправилась от местечка Чит до Сыктывкара. Общая протяженность маршрута составила 20 километров.

"Во время сплава участники проявили слаженность, поддерживали друг друга при спуске на воду, помогали в гребле. Это мероприятие вызвало очень много положительных эмоций у наших подопечных", - рассказали работники интерната.

Участники сплава не только преодолели водный маршрут, но и активно отдохнули - поиграли в пляжные игры с мячом, позагорали, приготовили себе походный обед и пообщались.

Стоит отметить, что спортивно-оздоровительные и экологические мероприятия проводятся в учреждении регулярно. Как рассказывал "Комиинформ", подопечные интерната часто ходят в походы, во время которых наводят порядок в любимых местах своего отдыха.

"Мы стараемся организовать для своих подопечных как можно больше мероприятий на открытом воздухе. Наши специалисты проводят различные подвижные состязания, например, веселые старты. А на прошлой неделе на спортплощадке интерната прошло соревнование по дартсу, где участники посостязались в меткости", - рассказал директор учреждения Валерий Коротин.