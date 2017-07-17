Директор воркутинской "Цементной северной компании" задолжал работникам 10,5 миллионов рублей

Следственным отделом по г.Воркута СУ СК России по Республике Коми возбуждено третье уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Цементная северная компания", подозреваемого в невыплате заработной платы работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с ноября 2016 года по настоящее время руководитель организации полностью не выплачивал заработную плату 79 работникам предприятия, в связи с чем перед ними образовалась задолженность на общую сумму более 10,5 миллионов рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы.

Напомним, что в отношении фигуранта расследуется уголовное дело, по которому он подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ст.199.2 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ).

По данным следствия, в период с ноября 2015 года по декабрь 2016 года руководитель организации, достоверно зная о наличии недоимки по налогам на сумму более 30 миллионов рублей, а также принятых налоговым органом мерах по взысканию недоимки, предпринял действия, направленные на сокрытие денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов. Общая сумма сокрытых денежных средств составила более 14,5 миллионов рублей.

В период с января 2015 года по сентябрь 2016 года подозреваемый, имея реальную возможность, не перечислял страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование в соответствующие фонды. Общая сумма задолженности составила более 25 миллионов рублей.

Расследование уголовных дел продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.