Директор воркутинской "Цементной северной компании" задолжал работникам 10,5 миллионов рублей

17 июля 2017 года, 18:09 | Воркута
Фото Ярославы Пархачёвой

Следственным отделом по г.Воркута СУ СК России по Республике Коми возбуждено третье уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Цементная северная компания", подозреваемого в невыплате заработной платы работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с ноября 2016 года по настоящее время руководитель организации полностью не выплачивал заработную плату 79 работникам предприятия, в связи с чем перед ними образовалась задолженность на общую сумму более 10,5 миллионов рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы.

Напомним, что в отношении фигуранта расследуется уголовное дело, по которому он подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ст.199.2 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ).

По данным следствия, в период с ноября 2015 года по декабрь 2016 года руководитель организации, достоверно зная о наличии недоимки по налогам на сумму более 30 миллионов рублей, а также принятых налоговым органом мерах по взысканию недоимки, предпринял действия, направленные на сокрытие денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов. Общая сумма сокрытых денежных средств составила более 14,5 миллионов рублей.

В период с января 2015 года по сентябрь 2016 года подозреваемый, имея реальную возможность, не перечислял страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование в соответствующие фонды. Общая сумма задолженности составила более 25 миллионов рублей.

Расследование уголовных дел продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: зарплата, долг
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:41 17.07.2017
Переселенцы из ветхого жилья до сентября должны получить ключи от новых квартир - глава Коми
06:05 17.07.2017
НПФ предложили способ увеличения пенсий на 10 тыс. рублей в год
14:11 15.07.2017
Эжвинский "Жилкомхоз" проверят на предмет отмены незаконно выставленных счетов


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

Монди СЛПК выпустило в реки Коми полмиллиона мальков ценных пород рыб
Швейцарских студентов удивили объемы производства Монди СЛПК



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Александр. Испытываю проблемы в передвижении. Закончил школу и ищу работу на дому. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

15 июля

В этот день в 1410 году русские войска и их союзники одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus