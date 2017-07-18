В День "голубых беретов" в столице Коми пройдут праздничные митинги

87-ую годовщмну Дня Воздушно-десантных войск России в столице Коми отметят традиционными митингами. Пройдут они на двух площадках 2 августа, сообщает администрация Сыктывкара. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

С просьбой согласовать праздничные митинги в администрацию города обратилась Коми региональная организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана".

Митинги пройдут в 10 утра возле памятника воинам-интернационалистам "Скорбящий воин" и мемориального комплекса "Вечная слава".

Обязанность по обеспечению охраны общественного порядка в местах проведения митингов возложена на УМВД России по Сыктывкару, контроль за исполнением постановления - на замглавы администрации Сыктывкара Елену Семейкину.

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. На территории СССР эти войска были задействованы во всех вооруженных конфликтах.

День Воздушно-десантных войск отмечается на основании Указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.