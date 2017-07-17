Сергей Гапликов поздравил Екатерину Паршукову с блестящим выступлением на XIX Чемпионате мира по стрельбе из арбалета в Хорватии
Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил Екатерину Паршукову с блестящим выступлением на XIX Чемпионате мира по стрельбе из арбалета в Хорватии.
Спортсменка выбила 394 очка из 400 возможных и стала рекордсменом мирового турнира.
"Уважаемая Екатерина Александровна!
Поздравляю Вас с блестящим выступлением на XIX Чемпионате мира по стрельбе из арбалета в Хорватии!
"Золото" и новый мировой рекорд – это прекрасный результат и достойная награда за упорство. Вы ещё раз доказали, что если поставить перед собой цель и двигаться к ней, много работать, тренироваться, то можно достичь любых высот.
Успехов Вам, новых спортивных достижений и побед!"
С уважением, глава Республики Коми Сергей Гапликов.
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