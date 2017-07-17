Сергей Гапликов поздравил Екатерину Паршукову с блестящим выступлением на XIX Чемпионате мира по стрельбе из арбалета в Хорватии

17 июля 2017 года, 17:00 |
Фото ВК

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил Екатерину Паршукову с блестящим выступлением на XIX Чемпионате мира по стрельбе из арбалета в Хорватии.

Спортсменка выбила 394 очка из 400 возможных и стала рекордсменом мирового турнира.

"Уважаемая Екатерина Александровна!

Поздравляю Вас с блестящим выступлением на XIX Чемпионате мира по стрельбе из арбалета в Хорватии!

"Золото" и новый мировой рекорд – это прекрасный результат и достойная награда за упорство. Вы ещё раз доказали, что если поставить перед собой цель и двигаться к ней, много работать, тренироваться, то можно достичь любых высот.

Успехов Вам, новых спортивных достижений и побед!"

С уважением, глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Комиинформ
  Рубрика: Спорт
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