Специалисты службы занятости Сыктывкара помогли благоустроить детсад

В рамках Года добрых дел они специалисты службы занятости Сыктывкара провели благотворительную акцию "Спешите делать добро".

В ходе мероприятия в детском саду № 5 работники Центра занятости населения столицы Коми подмели тротуар, покрасили бордюры и детские постройки, почистили цветочные клумбы от сорняков.

"В назначенный день, получив инвентарь, сотрудники Центра с энтузиазмом принялись за работу. Так как прилежащая территория детского сада большая – работы хватило всем. Акция принесла нам массу положительных эмоций, а хорошая погода только способствовала продуктивной работе и отличному настроению. После ремонта и малыши, и родители, и персонал будут рады обновленному облику своего второго дома, значит, благотворительная акция выполнила свое предназначение. Директор детского сада только приветствовала такую помощь", - поделились впечатлениями специалисты службы занятости.

Как отметила директор Центра Ирина Рыбина, сотрудники учреждения активно включились в Год добрых дел. Они уже несколько раз организовывали сбор вещей для нуждающихся семей с детьми, помогали в благоустройстве территории Сыктывкарского дома ребёнка, а также консультировали людей с инвалидностью на дому по вопросам трудоустройства.