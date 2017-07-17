В жару скорая помощь Сыктывкара чаще выезжает по вызовам к перегревшимся и гипертоникам

17 июля 2017 года, 16:42 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Более пятисот вызовов поступило на Сыктывкарскую станцию скорой помощи за прошедшие выходные. Более 240 в субботу и 303 в воскресенье, 15-16 июля. Такие данные сообщили "Комиинформу" в Минздраве РК.

В установившиеся жаркие дни медиков чаще всего вызывают люди, перегревшиеся на солнце, употребившие алкоголь и гипертоники, давление которых в такую погоду начинает серьезно "шалить".

Как уточнили в республиканском Минздраве, тепловой удар у пострадавших определяется далеко не сразу. Иногда его признаки оказываются проявлением какого-то другого недуга.

Среди явных случаев перегрева на самой станции скорой помощи называют один: врачей на дом вызвал мужчина, только что вернувшийся с городского пляжа и резко почувствовавший себя плохо. У пострадавшего, среди прочих симптомов, резко повысилась температура.

Мужчину осмотрела бригада врачей, пострадавшему дали рекомендации по лечению. В госпитализации мужчина не нуждался, приходить в нормальное состояние его оставили дома.

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Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Сыктывкар, медицина, лето, здравоохранение, жара
  Рубрика: Общество
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