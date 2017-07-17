В Верхней Максаковке облагораживали территорию и помогали ветеранам
Администрация, организации и жители Верхней Максаковки продолжают активно участвовать в мероприятиях в рамках Года добрых дел в Республике Коми.
Работники ООО "Наш дом" отремонтировали отопительную печь труженику тыла Ирине Яшкиревой, печную трубу труженику тыла, ветерану труда Елене Дегтевой, также были побелены и оштукатурены два помещения квартиры ветерана труда Светланы Ионас.
Администрация Верхней Максаковки и женсовет поселка осуществили посадку саженцев деревьев по улице Снежная, а активисты города высадили цветы на клумбах у закладного камня памяти жертв политических репрессий и на клумбах "Городские легенды".
Укрепить здоровье в рамках Дня открытых дверей приглашает жителей города и близлежащих районов детско-юношеская спортивная школа № 5. В летний период каждый первый и третий четверг месяца с 12.00 до 14.00 любители активного образа жизни смогут посетить тренажерный зал спортивно-оздоровительного комплекса поселка Верхняя Максаковка абсолютно бесплатно. Гостям будут предоставлены беговые дорожки, велосипед, штанга и тренажеры для общего укрепления организма.
В другие сезоны "День открытых дверей" действует каждый последний четверг месяца с 12.00 до 14.00, сообщает пресс-служба мэрии.
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