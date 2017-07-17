Риэлтор из Сыктывкара предстанет перед судом за обман двоих клиентов

17 июля 2017 года, 17:10 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Заместитель прокурора г. Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Органом предварительного расследования она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере).

По версии следствия, в 2016 году жительница Сыктывкара, занимавшаяся риэлторской деятельностью, решила незаконно заработать. Имея доступ к квартирам, которые их владельцы сдавали посуточно, она сообщила двум своим клиентам о якобы имеющейся возможности взять это жилье в аренду на год. Чтобы сильнее заинтересовать своих жертв, риэлтор занизила сумму арендной платы. Мужчины согласились и передали ей 326 тыс. рублей, которыми девушка распорядилась по своему усмотрению. Кроме того, одному из этих клиентов риэлтор предложила приобрести две квартиры в Сыктывкаре в рассрочку, причем, по цене ниже рыночной. Мужчина согласился и передал ей в общей сложности 1,7 млн рублей в качестве аванса, однако не получил ни квартир, ни денег. Аванс предприимчивая дама потратила на личные нужды.

Ранее риэлтор судима за совершение подобных преступлений в Нижнем Новгороде.

Вину в содеянном она признала. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд. Расследование по делу осуществлено следственным управлением УМВД России по г. Сыктывкару, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Комиинформ
  Ключевые слова: риэлтор, мошенничество
  Рубрика: Право
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