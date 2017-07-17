Глава Республики Коми проверил ход строительства школы в сыктывкарском микрорайоне Орбита

17 июля 2017 года, 16:35 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Сергей Гапликов: "Школа на 1200 мест в Орбите – крупнейший объект отрасли образования в Республике Коми за последнее время".

Глава Республики Коми проверил ход строительства школы в сыктывкарском микрорайоне Орбита.

На сегодня генеральный подрядчик завершил работы по возведению каркаса корпуса школы, кладке наружных и внутренних несущих стен корпуса столовой, установке перекрытий. Процент строительной готовности кровли на здании столовой – 50%; на кровле здания школы сделаны парапеты, производится засыпка керамзитом.

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В корпусе столовой устанавливаются оконные блоки (80 % готовности). Продолжаются работы по устройству инженерных сетей объекта (электроснабжение, вентиляция, отопление). Начата установка наружного освещения, ведется подготовка к благоустройству территории.

Подрядчик обязуется завершить все работы по объекту в декабре 2017 года.

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Глава Республики Коми поручил региональному Минстрою строго контролировать соблюдение подрядчиком обязательств по строительству. Во избежание отставаний от графика генподрядчику также предписано увеличить количество рабочих смен до двух в сутки, сообщает пресс-служба главы РК.

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Комиинформ
  Ключевые слова: школа, строительство
  Рубрика: Общество
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