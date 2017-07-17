Еще два автобуса в Сыктывкаре изменят схему движения
17 июля 2017 года, 15:40 | Сыктывкар
В Сыктывкаре на время изменится схема движения автобусов на маршрутах №7 и №55
В связи с ограничением движения транспорта по всей ширине проезжей части по ул.Пушкина от ул.Советской до ул.Ленина, с 18 по 20 июля движение на маршрутах будет осуществляться по следующим схемам.
– № 7 – Сысольское шоссе – ул. Южная – ул.Д.Каликовой– ул.Советская – ул. Пушкина – ул. Кирова – далее по маршруту;
в обратном направлении – ул. Кирова – ул. Пушкина – ул.Советская – ул. Колхозная – ул. Первомайская– ул. Пушкина– Сысольское шоссе – далее по маршруту.
– № 55 – Сысольское шоссе – ул. Пушкина – ул. Первомайская – ул. Колхозная – ул.Советская – далее по маршруту.
Комиинформ
Рубрика: Общество
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