Еще два автобуса в Сыктывкаре изменят схему движения

17 июля 2017 года, 15:40 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Сыктывкаре на время изменится схема движения автобусов на маршрутах №7 и №55

В связи с ограничением движения транспорта по всей ширине проезжей части по ул.Пушкина от ул.Советской до ул.Ленина, с 18 по 20 июля движение на маршрутах будет осуществляться по следующим схемам.

– № 7 – Сысольское шоссе – ул. Южная – ул.Д.Каликовой– ул.Советская – ул. Пушкина – ул. Кирова – далее по маршруту;

в обратном направлении – ул. Кирова – ул. Пушкина – ул.Советская – ул. Колхозная – ул. Первомайская– ул. Пушкина– Сысольское шоссе – далее по маршруту.

– № 55 – Сысольское шоссе – ул. Пушкина – ул. Первомайская – ул. Колхозная – ул.Советская – далее по маршруту.

Комиинформ
  Ключевые слова: маршрут, автобус
  Рубрика: Общество
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