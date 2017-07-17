В Выльгорте пройдут летние лыжные соревнования

17 июля 2017 года, 16:30 | Сыктывдинский
Ski.ru

19 июля на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Выльгорте стартуют Чемпионат и Первенство Республики Коми по кроссу и лыжероллерам.

Как рассказала заместитель главного секретаря соревнований Ольга Каспер-Юст, ожидается участие около 250 спортсменов из Сыктывкара, Ухты, Усинска, Печоры, Сосногорска, Усть-Вымского,Удорского, Прилузского, Усть-Цилемского, Усть-Куломского, Сыктывдинского, Корткероссого и Ижемского районов. Также выступят сборные команды ГАУ Республики Коми "Центр спортивной подготовки сборных команд" и ГБУ ДО Республики Коми "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва".

В первый соревновательный день, 20 июля, в 10.00, спортсмены пробегут на лыжероллерах дистанцию свободным стилем: девушки 15-16 лет - 3 км, юноши 15-16 лет и девушки 16-17 лет - 5 км, юниорки и женщины - 10 км, юниоры и мужчины - 15 км.

В пятницу, 21 июля, состоится спринт-гонка классическим стилем.

В финальный день состязаний спортсмены поборются за звание лучшего в кроссе на дистанциях: девушки 15-16 лет - 2 км, юноши 15-16 лет и девушки 16-17 лет - 3 км, юноши юниорки и женщины - 5 км, юниоры и мужчины - 8 км.

По итогам трех соревновательных дней состоится награждение победителей и призеров, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

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Комиинформ
  Ключевые слова: соревнования, лыжероллеры
  Рубрика: Спорт
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