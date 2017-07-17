Недобросовестные работодатели Коми не учитывают переработку и хитрят при переводе сотрудника с одной должности на другую

За полгода 2017-го в Коми рассмотрено 60 обращений от жителей региона, касающихся нарушений трудового законодательства работодателями. Из них семь материалов попали к прокурорам, по результатам проверок возбуждено 17 уголовных дел. В большинстве случае в возбуждении таковых было отказано, поскольку соответствующие структуры не установили признаков состава преступления.

Такую статистику во время прямой линии на тему ответственности за нарушение трудового законодательства в Республиканской общественной приемной главы Коми привел инспектор отдела процессуального контроля СУ СК России по Коми Игорь Тетерин.

Непосредственно сами жители Коми звонили с вопросами, в какие структуры обращаться при возникновении тех или иных нарушений трудового законодательства. Это следственные органы, прокуратура, трудинспекция, минтруда региона.

Наиболее часто жители региона рассказывали о следующих проблемах по обсуждаемой теме: невыплате заработной платы по несколько месяцев, отсутствие какого-либо учета переработки, а также хитростях работодателей, к которым они прибегают, чтобы сэкономить бюджет предприятия, к примеру, при переводе работника с одной должности на другую - более высокую.

Вопрос невыплаты зарплаты более двух месяцев находится на особом контроле следственных органов, подчеркнул И.Тетерин. При наличии на то оснований возбуждаются уголовные дела.

По каждому факту выясняется причина задолженности. Если она объективна и предприятие само является пострадавшей стороной, органы направляют письма дебиторам, пытаясь каким-то образом посодействовать. Мера довольно эффективна, рассказал замруководителя отдела процессуального контроля СУ СК России по региону Роман Котов.

Больше всего нарушают трудовое законодательство в сфере строительства. Лидер в списке по количеству обращений Сыктывкар. Задолженность по заработной плате по-прежнему отмечается в Инте на предприятии "Интауголь". Однако постепенно она начала погашаться, отметили следователи.