Переселенцы из ветхого жилья до сентября должны получить ключи от новых квартир - глава Коми

17 июля 2017 года, 14:40 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Сергей Гапликов побывал на стройплощадке по улице Тентюковской, где в рамках в рамках реализации III этапа программы строятся два многоквартирных жилых дома. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию июль и август 2017 года.

Готовность 42-квартирного дома – свыше 96%. Строители завершают монтаж внутренних трубопроводов водоснабжения, установку розеток, выключателей, плинтусов, монтаж системы канализации в подвале.

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44-квартирный дом готов на 78%: выполняется обшивка стен в первом подъезде, шпаклевание стен и перегородок по гипсокартону во втором и первом подъездах, устройство полов во втором и третьем подъезде.

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В обоих домах выполнено технологическое присоединение систем теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. На объектах работают 47 человек.

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"Отделочные работы почти завершены. Обшиваем стены. Стройматериал есть в достаточном объёме. Каждые три дня здесь собираемся, контролируем ход строительства", - доложил мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

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"У меня большая просьба ко всем: не будьте здесь сторонними наблюдателями, максимально включайтесь в процесс, помогайте подрядчику по максимуму, если будут возникать трудности в чём-либо, - подчеркнул глава региона. – Это наша общая задача, которую мы должны решить до 1 сентября. Люди от нас этого ждут. Их уже неоднократно кормили завтраками. Чтобы этого больше не было. А был чистый дом с благоустроенной территорией, и чтобы люди до сентября получили ключи".

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Глава региона предложил администрации города создать на стройплощадке оперативный штаб, чтобы контролировать процесс строительства на месте и эффективнее решать возникающие вопросы.

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Комиинформ
  Ключевые слова: жилье, строительство, переселение
  Рубрика: Экономика
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