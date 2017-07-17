В понедельник глава Коми Сергей Гапликов проверил ход работ по благоустройству дворов в Сыктывкаре. Он проинспектировал территории домов №№3 и 5 по Октябрьскому проспекту и дома на улице Тентюковской в районе улицы Ветеранов.

На первой точке, где работы в самом разгаре, кладут новый асфальт, бордюры, территорию озеленят. Правда, увидев стоящие посреди двора автомобили, глава Коми засомневался, что от озеленения будет толк, если машины и дальше будут парковаться на газонах.

Во время рейда жители одного из сыктывкарских дворов попросили установить лежачие полицейские, чтобы ограничить скорость движения автомобилей по территории, и поставить скамейки с урнами.

"А если люди пить на этих скамейках будут, гонять их будете? В общем, хорошо подумайте еще раз. Если сочтете, что скамейки нужны, обращайтесь в управляющую компанию", - посоветовал С.Гапликов. Мэр Валерий Козлов добавил, что все предложения горожан будут проработаны.

Сергей Гапликов обратил внимание на необходимость комплексного подхода к вопросам благоустройства с привлечением к этой работе всех заинтересованных лиц: не только граждан и коммунальных служб, но и организаций, чьи хозяйственные объекты располагаются на данных территориях.

"Если есть объекты, скажем, энергетики – пусть тоже принимают участие: перекрывают крыши, красят фасады, косят траву, приводят в порядок прилегающую территорию. Необходимо преобразить весь облик двора, а не только его часть. Чтобы любо-дорого было смотреть, чтобы все это выглядело гармонично и радовало глаз как сыктывкарцев, так и гостей столицы", - предложил глава Коми.

В этом году в столице республики планируется преобразить облик 52 дворовых территорий. Как сообщил мэр Сыктывкара Валерий Козлов, жители проявили активный интерес к участию в профильной программе "Формирование комфортной городской среды".

"Всего на дворы у нас будет направлено 178 миллионов рублей. Запланировали благоустроить 30 дворов в городе и 22 в Эжве. Жители очень дружно подали все необходимые документы для участия в программе, поступило свыше 70 заявок. Сегодня работы идут полным ходом. Мы уже закончили ремонт ряда дворов домов, расположенных по улице Тентюковской", - отметил градоначальник.

*** Проект "Формирование комфортной городской среды" был объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным одним из приоритетных. Проект рассчитан на 5 лет и направлен на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, включая создание безбарьерной среды, в населенных пунктах с населением свыше 1000 человек. В республике под реализацию проекта в 2017 году попали Сыктывкар и четыре моногорода.

Общий объем средств, который предусмотрен на благоустройство территорий в регионе в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", составляет чуть менее 300 млн. рублей, из них 126 млн – федеральные средства, остальные – региональных и местных бюджетов. Всего в 2017 году в республике планируется благоустроить: 90 дворов, 21 общественную территорию, городской парк г. Воркуты.

В утверждённый минимальный перечень работ входит ремонт асфальтобетонного покрытия проезжих частей, тротуаров с соблюдением уклонов для водостоков, замена бордюрного камня и светильников на энергосберегающие светильники, установка скамеек и урн.