В лесах и на пляжах под Сыктывкаром людям все чаще стали встречаться голодные медведи

В лесах под Сыктывкаром людям все чаще стали встречаться голодные медведи.

Как рассказал "Комиинформу" сотрудник Института геологии Коми НЦ УрО РАН Павел Безносов, вчера он выехал отдыхать с семьей на природу. Место выбрали довольно посещаемое - пляж на левом берегу Вычегды выше впадения в нее реки Лемью. Поставили палатку, развели костер.

"Я сижу в походном кресле, пью чай, жена загорает, дети на берегу играют. Идиллия, одним словом. Вдруг слышу позади себя из кустов странные звуки, - вспомнил собеседник. - Подумал, зайчик. И вслед за этой мыслью слышу удаляющийся топот и треск ломающихся веток".

Оказалось, источником шума был средних размеров медведь, направляющийся к воде. Сыктывкарец стремительно схватил детей. Младшего посадил на плечи, старшего и супругу спрятал за спиной. Эти приемы он применил не случайно и оказался прав.

Медведь какое-то время постоял на месте, а затем попятился в кусты и ушел.

Ученый напомнил всем, кто может встретить это животное на своем пути: убегать либо делать какие-то резкие движения категорически нельзя. Медведь тут же воспринимает человека как жертв, у него непременно возникнет желание догнать ее.

"Тем более, полагаю, сейчас для них голодное время, - добавил П.Безносов. - Из-за сырого и холодного июня в лесах почти ничего не выросло, коренья так же не набрали нужную силу, птицы покинули свои гнезда".

Младшего ребенка ученый взял на руки, чтобы казаться выше ростом. Остальных членов семьи спрятал за спину, чтобы у животного возникло ощущение, что перед ним стоит одно большое существо. В этом случае медведь боится и уходит сам.