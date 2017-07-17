Сыктывкарские автобусы подвергнутся пристальному вниманию госавтоинспекторов

На территории столицы Коми в ближайшие дни пройдет операция "Автобус". По информации госавтоинспекции Сыктывкара, ее целью станет повышение безопасности дорожного движения и профилактики аварийности в области пассажирских перевозок общественным транспортом.

С 19 по 26 июля сотрудники столичной госавтоинспекции обратят особое внимание на выявление и пресечение административных правонарушений, соблюдение требований законодательства в области перевозок пассажиров междугородними и маршрутными автобусами. Планируется провести сплошную проверку автобусов в пунктах их отправления и прибытия, а также на промежуточных остановках.

Кроме того, госавтоинспекторы технического надзора отдела ГИБДД по Сыктывкару проверят техническое состояние автобусов, уделив особое внимание пресечению эксплуатации автобусов с незарегистрированными изменениями в их конструкции, а также соблюдение законодательства РФ, регламентирующего выпуск на линию автобусов, выдачу путевых листов и соблюдения режима труда и отдыха водителей.

По данным ГИБДД, на территории Сыктывкара за первое полугодие 2017 года произошло 107 ДТП с участием автобусов, в которых 13 человек получили травмы различной степени тяжести.