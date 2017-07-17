В Ухте предприятие оштрафовано на миллион рублей за дачу взятки эксперту "Дорожного контроля"

Прокуратура Ухты Республики Коми провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. По ее итогам ООО ГСИ Волгоградская фирма "Нефтезаводмонтаж" привлечено к административной ответственности в виде крупного штрафа за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

В ходе проверки изучено уголовное дело о даче работником указанного предприятия взятки эксперту государственного казенного учреждения Республики Коми "Дорожный контроль".

Из материалов дела следует, что эксперт "Дорожного контроля" в силу своих должностных обязанностей был обязан определять размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования. В апреле 2016 г. у ООО ГСИ ВФ "Нефтезаводмонтаж" возникла производственная необходимость в проезде через пост весового контроля транспортных средств с превышением допустимых нагрузок на ось. Чтобы избежать внесения в бюджет платы за вред автодорогам, представитель предприятия через посредника передал эксперту "Дорожного контроля" взятку в размере 50 тыс. рублей.

Прокуратура Ухты возбудила в отношении ООО ГСИ Волгоградская фирма "Нефтезаводмонтаж" производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам рассмотрения административного материала в суде юрлицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.

Эксперт "Дорожного контроля" 31 марта 2017 г. осужден Ухтинским городским судом Республики Коми к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в доход государства в размере 2 млн рублей.