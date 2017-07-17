Четыре из шести народных проектов завершены в Сысольском районе.

Напомним, в целях выявления и реализации социально значимых проектов на территориях муниципальных образований в Республике Коми, направленных на привлечение граждан и организаций в решении вопросов местного значения, с 1 июля 2016 года в Республике Коми началась реализация проекта "Народный бюджет".

В 2017 году в Сысольском районе будет реализовано шесть народных проектов, отобранных республиканской комиссией. Четыре из них уже завершены, по остальным работы также близятся к финалу.

Первым был реализован проект "Семья: традиции и современность в народно-обрядовом празднике "Гажа валяй". Республиканский праздник, прошедший в Визинге 26 февраля, собрал 400 участников и около 2 тысяч зрителей. С успехом прошла работа и в творческой лаборатории по фольклору, в которой приняли участие и семейные ансамбли.

В парке с. Визинга по проекту "Приобретение и установка уличных тренажеров" была забетонирована площадка, а затем установлены семь тренажеров. Ежедневно дети и взрослые с удовольствием занимаются на них.

В детском саду №1 с. Визинга были установлены 10 новых пластиковых окон по народному проекту "Установка ПВХ окон в МДОУ "Детский сад № 1 комбинированного вида". Работы выполнены работниками ООО "Стеклоресурс".

По проекту "Благоустройство территории возле музея И.А. Куратова" были изготовлены навесы от дождя для зрителей и выступающих, скамейки и столы, а также установлена беседка из калиброванного бруса.

Близок к завершению и народный проект "Благоустройство территории п. Заозерье". В сельском поселении завершены работы по оканавливанию, отсыпке, выравниванию дорог, замене лотков, подвозу песка, вырубке кустарника. На сегодня продолжается вывоз мусора и подсыпка дорог песком.

Большая часть работ проведена и по проекту "Ремонт тротуара по ул. Советская". На пешеходном участке возле моста через реку Б.Визинга произведена отсыпка песком и укладка бордюрного камня, закуплена и доставлена тротуарная плитка.