Школа приемных родителей Коми приглашает всех желающих пройти обучение в августе

Школа приемных родителей возобновляет работу в августе.

Подготовка кандидатов в замещающие родители пройдет с 7 по 11 августа в Региональном центре развития социальных технологий по адресу: улица Маркова, 13 (район "ДОСААФ").

Школа приемных родителей по обязательной подготовке граждан, желающих принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, функционирует на базе Центра с 2012 года. Основная задача Школы – подготовка семьи к приему ребенка в юридическом, психологическом, педагогическом, медицинском плане. Зачастую будущие приемные родители сталкиваются с непростыми вопросами, а школа помогает слушателям разобраться в своих чувствах и намерениях, оценить свою психологическую готовность, подготовиться морально и практически к приему ребенка в свой дом, дать системные знания, необходимые для успешного и надежного создания новой семьи.

Школы по подготовке граждан, желающих принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, функционируют на территории всей республики, однако главным преимуществом республиканской Школы является ее удобный график. Программу обучения в полном объеме кандидаты проходят в течение одной недели, тогда как в других школах она рассчитана на более длительный срок.

За первое полугодие 2017 года свидетельства о прохождении обучения на базе Центра получили 56 кандидатов в замещающие родители (177 – по республике в целом) из разных уголков Республики Коми и Российской Федерации.

Обучение бесплатное. Запись в группу - по телефону: 21-08-86.