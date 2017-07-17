В Усть-Куломском районе оценивают профессиональное мастерство среди работников противопожарной службы Коми

На базе отдельного пожарного поста №1 пожарной части №141 (п.Озъяг Усть-Куломского района) стартовал ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства среди работников противопожарной службы Республики Коми. Конкурс продлится до 21 июля, сообщает пресс-служба Управления противопожарной службы и гражданской защиты по Коми.

Открыл соревнования начальник Управления противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми Александр Сыскин. "Повышение уровня профессионального мастерства – одна из наших главных целей, – отметил начальник Учреждения. - Нас знают, уважают и каждый день мы обязаны доказывать, что всегда готовы прийти на помощь. Желаю всем удачи, честной и бескомпромиссной борьбы". Участников соревнований поприветствовали также руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан, глава сельского поселения "Кужба" Игорь Липин, начальник пожарно-спасательного гарнизона Усть-Куломского района Алексей Тимушев.

Победители прошлогодних соревнований "Лучший по профессии", представители пожарной части №173 (пгт Междуреченск Удорского р-на) Сергей Тропников и Пётр Акиньшин, под звуки гимнов Республики Коми и Управления противопожарной службы и гражданской защиты РК подняли флаги республики и Учреждения. После этого состоялось выступление коллективов самодеятельности сельского клуба.

Затем многочисленные зрители – участники соревнований, их родственники и местные жители – стали свидетелями смотра-конкурса "Лучший по профессии". Участникам конкурса необходимо было пройти все этапы "Силового комплекса пожарного", который был разработан организаторами совсем недавно и использован на соревнованиях впервые. Помимо теоретической части, в рамках которой пожарные отвечали на вопросы, касающиеся их профессии, необходимо было преодолеть ряд физически сложных упражнений, в числе которых было перемещение огнетушителя весом 100 килограммов в полном боевом снаряжении и с дыхательным аппаратом за плечами. За неправильный ответ участник преодолевал дополнительные 20 метров дистанции с гирей весом 24 килограмма. Сложность выполнения силового комплекса подтверждает тот факт, что далеко не все участники смогли добраться до финиша.

По итогам соревнований самым сильным, выносливым и теоретически подготовленным в категории "Лучший руководитель подразделения" оказался командир отделения отдельного поста №3 ПЧ №144 Артём Бурнашев (п.Усть-Нем Усть-Куломского р-на), который правильно ответил на все шесть теоретических вопросов и обошёлся без штрафных кругов. Вторым стал начальник ПЧ №132 Василий Напалков (с.Куратово Сысольского р-на), третье место занял заместитель начальника ПЧ №118 Денис Масальцев (с.Ыб Сыктывдинского р-на).

В категории "Лучший пожарный" места распределились следующим образом. Первое место занял Александр Чисталёв, пожарный пожарной части №142 (с.Помоздино Усть-Куломского р-на), вторым стал Константин Некрасов, пожарный пожарной части №134 (с.Куниб Сысольского р-на), третьим – Ян Гусла, командир отделения пожарной части №161 (пгт Войвож Сосногорского р-на).