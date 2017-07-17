Швейцарских студентов удивили объемы производства Монди СЛПК

Студенты и преподаватели отделения международного лесного хозяйства и изменения климата Бернского университета побывали на экскурсии в Монди СЛПК. Как признаются гости из Швейцарии, они были поражены как объемами производства, так и размерами самого лесопромышленного комплекса.

"Для Швейцарии такие огромные размеры невероятны. У нас таких предприятий нет", - восторгается студентка Антония Дзано.

"Нам рассказали, что ежедневно туда приезжают около трех сотен лесовозов, каждый из которых привозит 35 – 40 кубометров древесины. Это круто!" - добавляет ее коллега Иммануил Крюгер.

Профессор департамента международного лесного хозяйства и изменения климата Бернского университета Юрген Бласер признался, что экскурсия на комбинат была чрезвычайно интересна и информативна.

"Там все отлично организовано для приема гостей. Показан весь процесс: от того, как поступает древесина до выпуска конечного продукта. Ничего не скрывают, можно фотографировать, в отличие от многих других предприятий, где фотосъемка запрещена. Здесь готовы ответить на любые вопросы. , - рассказал Ю.Бласер.

Профессора поразило, что одно предприятие в год заготавливает 3,2 миллиона кубометров древесины и производит более 1 миллиона тонн готовой продукции - бумаги, картона, товарной целлюлозы. По его словам, масштабы производства несопоставимы со швейцарскими, а потому особенно впечатляют.

Напомним, делегация из Бернского университета побывала в Республике Коми, чтобы узнать, как здесь организовано ведение лесного хозяйства.