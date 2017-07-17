В Коми наблюдается активный рост численности волков – рост на 17 %.

Об этом говорится в госдокладе о состоянии окружающей среды за 2016 год, опубликованном на сайте Минпрома Коми.

По данным ведомства, хищник продвигается все дальше на север. Первоначально миграция волка произошла, по всей вероятности, с приграничных к Республике Коми территорий – Пермского края, Кировской и Архангельской областей. В сопредельных регионах волк давно был "проблемным" хищником.

Численность куницы и лисицы не снизилась (осталась практически на уровне предыдущего года). Приостановился рост численности зайца-беляка.

Зарегистрированное в 2015 г. значительное снижение численности рыси и росомахи в текущем году не подтвердилось, наблюдается плавное увеличение численности этих хищников.

Численность соболя, обитающего в охотничьих угодьях Троицко-Печорского и Вуктыльского районов, незначительна. Этот подтверждается и материалами Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника.

Численность лося осталась практически на уровне 2015 г. Учетные данные свидетельствуют о миграции этого зверя в северные районы республики. Так, в Усинске, Печоре, Усть- Цилемском и Ижемском районах - увеличение численности лося более чем на 60 %, в Инте – на 55 %, в Воркуте - на 40 %.

На территориях 12 районов республики плотность лося более 1 особи на 1000 га охотничьих угодий. Но при этом следует отметить, что в районах южной и средней тайги зафиксировано уменьшение этого вида охотничьего ресурса. Численность дикого северного оленя, занесенного в Красную книгу Республики Коми, определены в 6 тыс. особей.

В 2016 г. долгосрочный учет бурого медведя показал стабильность численности этого вида и составила 4047 особей (плотность на 1000 га – 0,12).

Продолжается спад численности боровой дичи: тетерева (на 13 %), рябчика (на 22 %), глухаря (на 17 %). Численность глухаря увеличилась только в восточной части центральной зоны (Троицко-Печорский, Сосногорский и Вуктыл). В северных районах – Ижемский, Усть-Цилемский, Печора, Усинск – произошло существенное увеличение численности тетерева, а в Инте и Усинске был зафиксирован рябчик.

Из-за отсутствия урожая шишек хвойных пород продолжается снижение численности белки, начавшееся в 2013 г., которое составило 30 %.

*** К объектам охоты на территории республики отнесены 27 видов животных, относящихся к классу млекопитающих – волк, лисица, песец, бурый медведь, рысь, росомаха, куница, соболь, ласка, колонок, горностай, выдра речная, заяц-беляк, бобр европейский, кроты, бурундуки, норки, кабан, белки, ондатра, водяная полевка, лось, енотовидная собака, хорь лес- ной (черный), европейский барсук, дикий северный олень, норка европейская, из которых последние три вида занесены во второе издание Красной книги Республики Коми (2009). Норка европейская занесена также в Красную книгу Российской Федерации, а также 53 вида птиц – глухарь обыкновенный, тетерев, рябчик, куропатка белая, куропатка тундряная, вальдшнеп, вяхирь, горлица кольчатая, клинтух, перепел обыкновенный, бекас обыкновенный, веретенник большой, веретенник малый, гаршнеп, дупель обыкновенный; гуси (гуменник, гусь белолобый, казарка белощекая); утки (кряква, чирок – свистунок, чирок-трескунок, гоголь обыкновенный, свиязь, красноносый нырок, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, крохаль, турпан, луток, шилохвость, широконоска, синьга, морская чернеть); улиты (фифи, черныш и черныш большой), чибис, мородунка, обыкновенный погоныш, турухтан, травник, саджа, тулес, камнешарка, камышница обыкновенная, крохали (крохаль большой и крохаль средний), коростель, кроншнеп большой, кроншнеп средний, пастушок, лысуха, хрустан. Из них в Красную книгу Республики Коми (2009) занесены коростель, камышница обыкновенная, перепел обыкновенный, лысуха, большой веретенник, дупель обыкновенный.

Пискулька, кулик-сорока занесены в Красную книгу РФ и в реестр охотничьих ресурсов Минприроды и экологии Российской Федерации не включены.