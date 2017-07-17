Школьник из Коми начал сражаться за победу в Международной олимпиаде по физике

17 июля 2017 года, 11:14 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сегодня, 17 июля, в Джокьякарте (Индонезия) начинается 48-я Международная физическая олимпиада IPhO. Участие в ней принимают 424 школьника из 88 стран мира. В составе сборной России есть школьник из Коми.

Учащийся Коми республиканского физико-математического лицея-интерната Кирилл Паршуков будет защищать честь страны вместе с Сергеем Власенко (Воронежская область), Станиславом Крымским (Санкт-Петербург), Дмитрием Плотниковым (Москва) и Василием Юговым (Пермский край).

Одиннадцатиклассник завоевал право участвовать в Международной олимпиаде по физике по итогам многоступенчатого отбора. Последним испытанием стала APhO (Asian Physics Olympiad) — олимпиада по физике, в которой соревнуются сборные стран Азии. Тогда сборная России стала второй, уступив Китаю. А личный результат Кирилла позволил ему застолбить место в национальной сборной.

Международная физическая олимпиада в Индонезии продлится до 24 июля.

Илья Баканов
  Ключевые слова: школьники, физика, олимпиада, достижения
  Рубрика: Наука
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:41 16.07.2017
Сыктывкарские астрономы просят не беспокоиться насчет летящей к земле "Звезды смерти"
12:39 06.07.2017
Участникам "Инноватики" рассказали о современных технологиях в медицине
13:06 28.06.2017
Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Коми будет создан по подобию образовательного центра "Сириус"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Александр. Испытываю проблемы в передвижении. Закончил школу и ищу работу на дому. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus