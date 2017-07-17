Школьник из Коми начал сражаться за победу в Международной олимпиаде по физике

Сегодня, 17 июля, в Джокьякарте (Индонезия) начинается 48-я Международная физическая олимпиада IPhO. Участие в ней принимают 424 школьника из 88 стран мира. В составе сборной России есть школьник из Коми.

Учащийся Коми республиканского физико-математического лицея-интерната Кирилл Паршуков будет защищать честь страны вместе с Сергеем Власенко (Воронежская область), Станиславом Крымским (Санкт-Петербург), Дмитрием Плотниковым (Москва) и Василием Юговым (Пермский край).

Одиннадцатиклассник завоевал право участвовать в Международной олимпиаде по физике по итогам многоступенчатого отбора. Последним испытанием стала APhO (Asian Physics Olympiad) — олимпиада по физике, в которой соревнуются сборные стран Азии. Тогда сборная России стала второй, уступив Китаю. А личный результат Кирилла позволил ему застолбить место в национальной сборной.

Международная физическая олимпиада в Индонезии продлится до 24 июля.