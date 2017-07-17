Жительница Коми не позволила мошенникам себя обмануть

17 июля 2017 года, 12:40 | Усть-Вымский
Фото Антона Пархачёва

В дежурную часть ОМВД России по Усть-Вымскому району обратилась местная жительница 1980 года рождения. Женщина рассказала полицейским о странном телефонном звонке, который поступил на ее мобильный.

Со слов заявительницы, ей позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Собеседница сообщила, что с банковской карты женщины мошенники пытаются снять денежные средства в сумме 5 тысяч рублей. Однако какой именно электронный кошелек намереваются обналичить злоумышленники, они не смогли уточнить.

Жительница Усть-Вымского района, в свою очередь, начала задавать вопросы, чтобы уточнить данные сотрудницы, после чего незнакомка прекратила телефонный разговор.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Установлено, что абонентский номер, с которого выходили на связь, зарегистрирован в Свердловской области.

МВД по Коми призывает всех жителей республики быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Если вам на телефон пришло смс-сообщение от неизвестного абонента или позвонил неизвестный человек, не спешите выполнять его просьбы, тем более если речь идет о передаче денежных средств.

В последнее время злоумышленники все чаще стали рассылать гражданам смс-сообщения о том, что банковская карта гражданина заблокирована. Чтобы ее разблокировать, злоумышленники просят сообщить данные банковской карты, назвать кодовое слово.

Полиция призывает граждан, никому не разглашайте информацию, касающуюся банковских карт. Ни в коем случае не звоните по тому номеру телефона, который указан в смс-сообщении. Если с вашей банковской картой возникли какие-нибудь трудности, необходимо позвонить в банк, телефон которого указан на тыльной стороне вашей карты.

Комиинформ
  Рубрика: Происшествия
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