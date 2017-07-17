Здание бывшей поликлиники №1 в Сыктывкаре выставлено на продажу

17 июля 2017 года, 10:00 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

Мэрия Сыктывкара выставила на продажу два объекта.

Речь идёт о здании бывшей городской поликлиники №1 по адресу ул.Бабушкина, 21 и здании бывшей котельной по адресу Сысольское шоссе, 5. Продажа муниципального имущества будет производиться посредством проведения открытого аукциона в электронной форме.

Здание бывшей по адресу улица Бабушкина, 21 продается с земельным участком и вспомогательным корпусом. Площадь основного здания составляет 1945,9 кв.м, площадь дополнительного корпуса 137 кв.м. В настоящее время оба здания не используются.

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Стоимость здания составляет 92 млн рублей в том числе 20 млн рублей – стоимость земельного участка, вспомогательный корпус оценивается в 7 млн рублей, включая 5 млн рублей за земельный участок без учета НДС. Шаг аукциона составляет 100 тыс. рублей.

Здание бывшей котельной по адресу Сысольское шоссе, 5, представляет собой трёхэтажное строение площадью 359,8 кв.м с земельным участком площадью 649 кв.м.

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Стоимость помещения на первоначальном этапе составляет 2 506 060 рублей, в том числе стоимость земельного участка - 846 970 рублей. Установленный шаг аукциона – 50 тыс. рублей.

Здание находится в неудовлетворительном состоянии и его использование в качестве котельной нецелесообразно, так как в схему теплоснабжения на территории МО ГО "Сыктывкар" до 2029 года объект не включен.

Приём заявок на участие в аукционах осуществляется с 17 июля до 25 августа 2017 года. С подробной информацией и порядком торгов можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" и на электронной площадке www.torgi.gov.ru.

По вопросам подачи заявок, осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, проведения торгов также можно обращаться по телефонам: 24-24-45, 29-42-07.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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