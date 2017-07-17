В Коми за 6 месяцев 2017 года погашена задолженность по зарплате на сумму около 452 млн рублей

17 июля 2017 года, 10:40 |
Фото из архива "Комиинформа"

В Коми за 6 месяцев 2017 года погашена задолженность по зарплате на сумму около 452 млн рублей.

В Минтруде Республики Коми подвели результаты работы Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды за 6 месяцев этого года.

Напомним, деятельность организации работы Комиссии и проведению мониторинга задолженности по заработной плате в регионе передана в полномочия Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми с 1 января 2017 года.

По оперативным данным ведомства, задолженность по зарплате в Коми без учета задолженности шахты "Интауголь" на сегодняшний день в сравнении с показателями начала года снизилась почти в два раза. На 1 января 2017 года без учета долгов работникам шахты "Интауголь" общая сумма невыплаченных зарплат в республике составляла более 153 млн рублей, на текущий период – около 78 млн. рублей. Погашение задолженности шахтерам "Интаугля" находится на отдельном контроле.

В рамках еженедельного мониторинга Минтрудом РК в оперативном порядке собирается информация из всех муниципальных образований. Эта работа ведется совместно с прокуратурой Республики Коми, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми, Государственной инспекцией труда в Республике Коми и органами местного самоуправления.

Во всех городах и районах республики на постоянной основе организована работа муниципальных межведомственных комиссий с привлечением собственников и руководителей организаций, допустивших задолженность перед работниками. При возникновении сложностей работодателя-должника незамедлительно приглашают на заседание Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы.

По словам начальника Управления труда Минтруда Коми Максима Синякина, заседания Республиканской комиссии с участием руководителей, допустивших задолженность по заработной плате, проводятся не реже двух раз в месяц.

"За полгода на заседаниях Республиканской комиссии рассмотрено 28 организаций, накопивших долги по зарплате своим работникам. На сегодняшний день 11 из этих работодателей задолженность по заработной плате погасили в полном объеме. В целом же в результате совместной работы в течении полугода в организациях республики погашена задолженность на сумму почти 452 миллиона рублей", - рассказал Максим Синякин.

Он также уточнил, что на текущий день задолженность по заработной плате отсутствует в 8 муниципальных образованиях. Среди муниципалитетов, в которых работодатели задолжали работникам зарплату, антилидером является Инта, а замыкает список Троицко-Печорский район, где наименьшая сумма задолженности по зарплате.

В Минтруде РК подчеркнули, что информация об организациях, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками, направляется в Прокуратуру Республики Коми и Следственный комитет Российской Федерации по Республике Коми для принятия мер, вплоть до возбуждения уголовных дел за нарушение сроков выплаты заработной платы.

Комиинформ
  Ключевые слова: зарплата, задолженность
  Рубрика: Общество
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