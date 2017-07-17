В дачном обществе "Транспортник" огонь уничтожил девять домов и хозпостроек - МЧС по Коми

В дачном обществе "Транспортник" под Ухтой огонь уничтожил девять домов и хозяйственных построек, сообщила пресс-служба МЧС по Коми.

В ведомстве уточнили информацию о вчерашнем пожаре. Сообщение об инциденте поступило в пожарно-спасательную службу Ухты в 18:30. Через семь минут на место вызова прибыли первые пожарные расчеты.

На момент их прибытия огнем было охвачено несколько дачных домиков и хозяйственных построек. Развитию пожара способствовала жаркая сухая погода и плотная застройка деревянных строений.

Пожар ликвидировали 17 июля в 1:35. Огонь уничтожил строения на общей площади 71 м². Погибших и пострадавших нет. Причина пожара сейчас устанавливается.

В тушении было задействовано 13 человек личного состава федеральной противопожарной службы, четыре человека ведомственной пожарной охраны, пять единиц техники.

Напомним, как ранее писали очевидцы происшествия в соцсети, при тушении пожара пострадали сотрудники пожарной охраны, которым на месте понадобилась помощь врачей "скорой". Однако в самом МЧС по Коми эту информацию не уточняют.