Юлия Тчанникова из Коми рекомендована к получению стипендии Министерства культуры России

17 июля 2017 года, 9:12 |

В заключительный день второй смены на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" озвучили имена 15 участников форума, награжденных дипломами ВТОО "Союз художников России" за успехи в творчестве и содействие развитию изобразительного искусства России. Они же рекомендованы на получение государственной стипендии Министерства культуры РФ, сообщает пресс-служба форума "Таврида".

Лучшими стали Любовь Вачаева из Ханты-Мансийского автономного округа – ЮГРА АО, Ксения Романенко из Омской области, Юлия Тчанникова из Республики Коми, Елизавета Бирюкова, Анна Дудина, Ольга Матюнина и Арсений Крайнюков из Москвы, Юлия Чубенко из Ростовской области, Дарья Пурисова из Пензенской области, Анна Катухина, Владимир Негода, Людмила Кабанова и Ольга Самойлова – все из Московской области, Ева Ланцева и Иван Ковалёв из Санкт-Петербурга.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" летом 2017 года проходит в третий раз в Республике Крым. Форум традиционно объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы, его цель — формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России. Форум предполагает работу восьми смен по разным направлениям, первая из которых стартовала 3 июля. Главный творческий форум страны завершится 31 августа и объединит на своей площадке более 3000 молодых людей из всех регионов России. Заявки на участие подали более 13000 человек.

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" — 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, подведомственное учреждение Росмолодежи ФГБУ "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.

Комиинформ
  Ключевые слова: Таврида, молодежь
  Рубрика: Общество
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