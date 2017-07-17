На выходных в Сыктывкаре утонул 33-летний мужчина. Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Инцидент зафиксирован в обеденное время 15 июля. На пульт дежурного по номеру "01" позвонили очевидцы. Звонившие сообщили, что в Вычегде, на стыке с рекой Сысола, тонет мужчина.

Три специалиста прибыли на набережную незамедлительно. К этому моменту сыктывкарец уже ушел под воду.

На место выехали пять водолазов с соответствующим оборудованием.

После 17 часов тело утонувшего обнаружили.

Вместе с тем, сообщили в учреждении, 15 июля под Вуктылом нашли тело мужчины 1968-го года рождения, утонувшего на водоеме 8-го июля.