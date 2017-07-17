В Минздраве обсуждают запрет продажи спиртного в выходные

17 июля 2017 года, 7:15 |
Фото из архива "Комиинформа"

На продажу алкоголя в выходные было бы разумно наложить запрет, считают в Минздраве.

Такое предложение ведомства содержится в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения.

Шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, по мнению специалистов Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава, недостаточно.

"Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами", — сказали в пресс-службе центра.

В структуре Минздрава добавили, что план реализации Стратегии находится в разработке.

После его согласования на межведомственном уровне станет ясно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано на практике, пишут "Известия".

Комиинформ
  Ключевые слова: запрет, Алкоголь
  Рубрика: Общество
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